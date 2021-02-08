إجمالى إصابات كورونا فى المغرب 475589

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 234 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 475589 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 5120 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 4985294 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8408، كما تم تسجيل 493 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 454997.