مستشفى الصدر بدمياط ترد على واقعة تبديل جثامين متوفين بكورونا

أصدرت مستشفى الأمراض الصدرية بدمياط، بيانا، حول واقعة تبديل جثامين متوفين بكورونا في دمياط.وقال مدير المستشفى إنه إيماءً لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تبديل للجثث داخل المستشفى فهذا غير صحيح، حيث إنه حدثت حالتين وفاة بقسم الرعاية المركزة في نفس التوقيت، وفي إطار الحرص على سرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفي لأهله فقد تم نزول إحدى الحالتين المغسلة وتغسيله وتكفينه وفقا لإجراءات مكافحة العدوى، وتم استلامه بالخطأ من طرف أهل المتوفي الذى لم يغسل بعد.وأضاف البيان، أنه فور اكتشاف الخطأ من قبل طاقم المستشفى تم الاتصال بذوى المتوفي والتنسيق معهم، وتم تسليم كل متوفي لأهله دون حدوث أى مشكلات، وتم إحالة الواقعة للتحقيق الإدارى بالمديرية.