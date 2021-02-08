مستشار الرئيس: على المتعافين من كورونا ارتداء الكمامة لهذا السبب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المتعافين من فيروس كورونا عليهم الاستمرار في ارتداء الكمامة واتباع كل الإجراءات الاحترازية، لأن إصابتهم مرة أخرى أمر وارد.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بعد الإصابة بالفيروس يكون الجسم أجسامًا مضادة تستمر لفترة معينة، قد يحدث بعدها إصابة أخرى، إضافة إلى احتمالية حدوث عدوى مرة ثانية بدون أعراض خلال فترة تواجد الأجسام المناعية»، لافتاً إلى أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا يمتد من 3 أيام إلى 14 يومًا، مشيرًا إلى أن فترة العزل الواجبة تصل إلى 14 يومًا منذ بداية ظهور الأعراض.



