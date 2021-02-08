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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي والطاقم الطبي للتحقيق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:52 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد وجدي مسئول الرقابة الداخلية بالمديرية على مستشفى زفتى التخصصي ووحدة نهطاي بعد إثبات ترك الأطباء وفريق الطبي العمل، بعد فحص دفاتر الحضور والانصراف بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بزفتى.

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