إحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي والطاقم الطبي للتحقيق

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى زفتى التخصصي للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة يرافقه الدكتور محمد وجدي مسئول الرقابة الداخلية بالمديرية على مستشفى زفتى التخصصي ووحدة نهطاي بعد إثبات ترك الأطباء وفريق الطبي العمل، بعد فحص دفاتر الحضور والانصراف بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بزفتى.