ياسر عبدالفتاح: لا مجال لتصفية أي خصومات.. القادم عمل وتعاون فقط

شكر ياسر عبد الفتاح أبو هندية، الفائز بمنصب نقيب محامين دمياط للمرة الثانية، المرشحين المنافسين، قائلا: سيكون هناك عمل جماعي خلال الفترة القادمة.. نعلم بعض خير العلم ولنا تاريخ فى العمل النقابي سويا وسيكون في القادم بإذن الله، مضيفا أنه لا مجال لتصفية أي خصومات.. القادم عمل وتعاون وفقط.وكان يتنافس على مقعد النقيب كلا من ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيب محامين دمياط، والسيد هاشم، وناصر العمري، ويوسف قنديل.ولا يزال الفرز جاري في باقي المقار على مستوى المحافظة على مقعد النقيب، ومن ثم سيتم الفرز على باقي المقاعد.