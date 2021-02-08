«عربية النواب» تناقش أوضاع العمالة المصرية في الداخل والخارج

ناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة يسري المغازي وحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، أوضاع العمالة المصرية في الداخل والخارج والتوظيف ودور مكاتب العمالة والعاملين بالخارج.وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك وظائف ستندثر وتلغى خلال السنوات المقبلة وستظهر وظائف أخرى جديدة تحل محلها، ولذلك سيكون هناك تدريب على هذه الوظائف ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في القرى.وأضاف خلال اجتماع اللجنة أن النسب التي تعلنها الدولة عن البطالة حقيقية وأن نسبة البطالة كانت في عام 2014 أكثر من 13 في المائة ووصلت الآن 7 في المائة، وهي نسبة كبيرة مما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.وأشار وزير القوى العاملة إلى أن العربات المتنقلة كمشروع تتبناه الوزارة؛ لتوفير فرص عمل ويتم بالتعاون مع جهاز المشروعات ومصر الخير وغيرها من الجهات لتوفير التمويل للمشروعات للشباب بعد التدريب عليها وتم اختيار مجالات عملها بعناية ووفق احتياجات السوق.وأكد وزير القوى العاملة أن الوظائف الحكومية لا يوجد بها امتحانات صعبة، بل هي امتحانات صورية ورمزية ووظائف القوى العاملة لا تتم من خلال مسابقات أو امتحانات.وقال الوزير أيضا خلال الاجتماع إننا نتجه لتطبيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المكاتب العمالية لعبت دور كبير في تحصيل مستحقات مالية للعاملين بالخارج.وأثار بعض النواب مشاكل العمالة منها العمالة المصرية الكويتية التي عادت إلى مصر بسبب وباء كورونا ولا يستطيعوا العودة مرة أخرى بينما أسرهم وأبناؤهم موجودون هناك بالكويت، مطالبين بتحرك الوزارة لحل هذه المشكلة خاصة مع كثرة الاتصالات من المواطنين للنواب.وتساءل النائب كريم السادات عن مسابقات الوظائف، وقال إن الوزارة أعلنت مؤخرا عن 4240 وظيفة فما موقف التقديم، مشيرا إلى أن المشكلة عدم وجود وظائف.وشدد يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية على أهمية تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بزيادة دور القوى العاملة لطمأنة العاملين بالخارج لتحويل أموالهم وميزات التحويل وشفافية التحويلات.