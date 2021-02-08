مصرع شخص نتيجة انهيار بلكونة في عقار بدمنهور

شهدت منطقة شارع السلام بمنشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، انهيار بلكونة الطابق الأول من أحد العقارات بالشارع، مما نتج عنه وفاة شخص، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الاثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوى لعقار مكون من 3 أدوار بالمنطقة.وعلى الفور توجه المحاسب عادل عبدالكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية، ونقل المتوفى إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.