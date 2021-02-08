«شكاوى النواب» توافق على عدد من الاقتراحات في المحافظات

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة عاطف ناصر اجتماعا مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحات، وحضر مندوبي الحكومة، وهم المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الدقهلية واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا وآخرون، وذلك لمناقشة اقتراحات برغبة داخل اللجنة.ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رفعت ضاوي بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيدمين مركز سنورس محافظة الفيوم.كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة المقدم من النائبة فرحة الشناوي بشأن إدراج مياه الشرب والصرف الصحي.ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد عبدالمقصود بشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق البحر الأحمر.كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة.ووافقت اللجنة أيضا على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ايلاريا سمير بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب.