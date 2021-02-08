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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا: حوافز وتسهيلات للمساهمة في مشروع «محو الأمية»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:10 م
الدكتور عماد عتمان،
الدكتور عماد عتمان،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اجتمع الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم، مع وفد اتحاد الطلاب بالجامعة، والذي ضم رئيس الاتحاد أحمد خالد حجازي ونائبه إسراء رشدي، بحضور أمناء اتحاد كليات التربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية والحقوق والزراعة والتجارة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة طنطا، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي بضرورة التواصل والاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب خاصة في تطبيق مشروع "محو الأمية" كشرط أساسي للتخرج، ومناقشة أنسب الآليات والحلول التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشروع، وتحفيز الطلاب وتذليل العقبات التي تواجهم في هذا الشأن.

كما وجه الدكتور عماد عتمان، وفد اتحاد الطلاب بأهمية تشكيل فرق طلابية للقيام بحملات توعية بقضية "محو الأمية" والاشتراك بها، مؤكدًا المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب حرص الجامعة على تقديم كافة الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يحتاجها الطالب لتشجيعه على المساهمة في هذا المشروع.

وصرح أحمد خالد حجازي، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بأن وفد الاتحاد تقدم بالعديد من المقترحات التي من شأنها القضاء على المشكلات التي تواجه حاليًا طلاب الكليات التي تضمنها مشروع "محو الأمية"، ولعل أبرزها صعوبة إيجاد الدارسين الراغبين في محو أميتهم والوصول إليهم، حيث اقترح اتحاد الطلاب التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل الوصول للأميين، وتشكيل فرق تساهم في تنقيح وفرز وتنظيم قواعد بيانات بالدارسين.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، تقبل الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا، بصدر رحب لكافة المقترحات، مشيرًا إلى أنه جار العمل على دراستها وإعلانها في أقرب وقت.

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