شعراوي يعرض جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك رؤية مستقبلية للوزارة تعمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات؛ بما يساعد على تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.وقال شعراوي أمام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن رؤية الوزارة تتمثل في إعداد مخطط تفصيلى لتلك الأسواق يتضمن (لاند اسكيب) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وتحرك المواطنين واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة، وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، مشيرًا الى توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق.وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية، وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وتعدد المعايير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين، وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المختلفة (وزارة التنمية المحلية – هيئة الاوقاف المصرية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى – الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التموين والتجارة الداخلية) لادارة ملف تطوير الأسواق بالكامل وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية فى هذا الشأن، حيث تم حصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية، وجميع الأراضى الفضاء بمحيط الأسواق المخطط استخدامها لإقامة أسواق حضارية عليها.وقال اللواء شعراوى إن عدد الاسواق الرسمية بلغ (311)، تم تطوير عدد (54)، وجار تطوير عدد (239) ومتبقى عدد (18) سوقا رسميا، كما بلغ عدد الأسواق العشوائية (1792)، تم تطوير عدد (95)، وجار تطوير عدد (282)، ومتبقى عدد (1415) سوقا عشوائية مشيرًا إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى الفضاء المرشحة لإقامة أسواق رسمية عليها بلغ (952) منها ولاية المحافظات عدد (753) قطعة، ولاية الجهات لاخرى عدد (199) قطعة.وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضًا التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية، وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح، وبقيمة إيجارية (205845) جنيها بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة، وهيئة الأوقاف المصرية، وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق (المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لهذه الأسواق – أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات.