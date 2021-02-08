تعرف على أهم خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:21 م
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» أهم خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث نرصد لكم فى هذا التقرير موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث المواطنين من ذوي الإعاقة على مؤشر البحث جوجل عن كيفية استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة، التي وفرتها وزارة التضامن الإجتماعى طبقا للقانون المختص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتلك البطاقة تعطي كافة الحقوق والوجبات لذوي الإعاقة، وتوفر لهم العديد من المزايا، فضلا عن أنها تثبت الإعاقة ونوعها، وأيضا توفر البطاقة كافة الخدمات التى أقرها القانون، من ضمنها تخفيضات على كافة وسائل المواصلات، والحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وتوفير وظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من المميزات والحقوق التي انتظرها أشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة.
- يجب على أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. وهو ( من هنا).
- ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.
- ثم تسجيل الرقم القومي للشخص الذي يستعلم عن بطاقته المتكاملة من أصحاب ذوي الإعاقة.
- بعد ذلك تسجيل الاسم كامل ثم كتابة عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.
- إصابة المواطن من ذوي الإعاقة، بالشلل الدماغي، أو الجذام، أو طيف التوحد، أو ذوي القادمة، أو صغر وكبر حجم الرأس، بالإضافة إلى متلازمة الداون، أو فقد السمع التام، أو فقد البصر التام، أو الإعاقات المتعددة، أوضمور العضلات، أو تيبس المفاصل في أطراف متعددة، أو الشلل الرباع، أو الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة
- كما وفرت وزارة التضامن الإجتماعى خط ساخن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وهو 15044.
خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعينستعرض لكم خلال التقرير التالي خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي،وكذلك كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عن طريق الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، ولديكم الخطوات التالية التي توضح كيفية الدخول والإستعلام عن البطاقة:
- يجب على أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. وهو ( من هنا).
- ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.
- ثم تسجيل الرقم القومي للشخص الذي يستعلم عن بطاقته المتكاملة من أصحاب ذوي الإعاقة.
- بعد ذلك تسجيل الاسم كامل ثم كتابة عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملةيوجد مجموعة من الشروط لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهى
- إصابة المواطن من ذوي الإعاقة، بالشلل الدماغي، أو الجذام، أو طيف التوحد، أو ذوي القادمة، أو صغر وكبر حجم الرأس، بالإضافة إلى متلازمة الداون، أو فقد السمع التام، أو فقد البصر التام، أو الإعاقات المتعددة، أوضمور العضلات، أو تيبس المفاصل في أطراف متعددة، أو الشلل الرباع، أو الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة
- كما وفرت وزارة التضامن الإجتماعى خط ساخن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وهو 15044.