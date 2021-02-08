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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين فى الوادى الجديد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:07 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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قال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه جرى الاستعداد لتنفيذ دورة تدريبية للطلاب الموهوبين بإدارة الخارجة التعليمية.

وأكد النيلي، أن الدورة تهدف إلى تنمية القدرات العقلية والذهنية للطلاب مع عقد اختبار IQ لقياس مستوى القدرات العقلية للمشاركين بالدورة قبل وبعد التدريب.

وتستهدف الدورة تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن غدا الثلاثاء يشهد أولى فعاليات التدريب بتنفيذ ورشة عمل تضم الصفوف الأولى (الأول والثانى والثالث الابتدائي).

وبعد غد الأربعاء سيشهد ورشة عمل تضم من الصف الرابع للسادس الابتدائى، والخميس ورشة عمل تضم صفوف المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه سيتم تدريب التلاميذ والطلاب الموهوبين بمركز رعاية الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى.

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