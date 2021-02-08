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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الشوط الأول.. إعصار بافاري وهدف لـ ليفاندوفسكي.. وإصابة معلول

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:38 م
جريدة الدستور
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مرت 40 دقيقة من أحداث مباراة فريقي النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية والنتيجة تشير لتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف.

نادي بايرن ميونخ بدأ المباراة ضاغطًا بشكل كبير، أمام دفاعات الأهلي الصامدة، وقام بافارد بإرسال كرة عرضية في الدقيقة السابعة من الجهة اليمنى، لكن رأسية ليفاندوفسكي علت مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 13، تحصل بايرن ميونخ على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها كيميتش وأخطأ الشناوي في الإمساك بها، لكنها مرت بسلام لضربة ركنية.  



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