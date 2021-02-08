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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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لقاح «كورونافاك» يظهر فعالية بـ50% فقط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:26 م
لقاح كورونافاك
لقاح كورونافاك
سلمى بدر
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لا شيء يشغل بال العالم في هذه الفترة مثلما يشغله كيفية مواجهة وباء فيروس كورونا، والقضاء عليه بعد تزايد حالات الإصابة به لملايين الأشخاص ومليون حالة وفاة، وقامت كل دول العالم بتجنيد خدماتها الطبية وكافة طاقاتها؛ للوصول إلى لقاح فعال وناجح يساعد على القضاء على (كوفيد-19).

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير أن الصين بدأت باستعمال لقاح من صنع مواطنيها، ويعتبر هذا اللقاح أحد أفضل اللقاحين المعترف بهما عالميًا اليوم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر لقاح "كورونافاك" من اللقاحات المعتمدة عالميًا لمواجهة فيروس كورونا، وقد أنتجته شركة الأدوية الحيوية سينوفاك الصينية، وتم إنتاجه تبعًا للتقنية التقليدية في صناعة اللقاحات، حيث تم اعتماد الفيروس الخامل، أي فيروس غير حي يتم حقنه في الجسم لتعريض جهاز المناعة له من دون أي خطر في الإصابة بالعدوى ولتعزيز المناعة على مواجهة الفيروس وإنتاج الأجسام المضادة المناسبة.

أضاف التقرير: أن أبرز مزايا هذا اللقاح أنه يمكن تخزينه في ثلاجات عادية على حرارة تتراوح ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية، ولا يحتاج إلى ثلاجات خاصة مثل اللقاحات الأخرى المعتمدة اليوم عالميًا.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن تصنيف أي لقاح ضد كورونا فعال يجب أن يكون الحد الأدنى لفعاليته 50% او أكثر وبالنسبة إلى لقاح كورونا الصيني، فإن فعاليته تجاوزت 50% والسلطات المحلية في الصين منحت موافقتها لاستخدام اللقاح.

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