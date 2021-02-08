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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 462 سيارة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:14 م
السيارات
السيارات
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود خلال شهر يناير 2021 عن 305 سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 84 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 68 مليونا و360 ألفا و208 جنيهات.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 24 مليونا و786 ألفا و388 جنيها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 16 مليونا و340 ألفا و332 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 40 مليونا و680 ألفا و664 جنيها.

وخلال شهر يناير 2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 73 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 18 مليونا و893 ألفا و969 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و668 ألفا و190 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 ملايين و438 ألفا و702 جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 184 ألفا و499 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و291 ألفا و391 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير 2021 عن 462 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 87 مليونا و254 ألفا و177 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 50 مليونا و418 ألفا و111 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير 2021 29 سيارة، كما تم إعادة تصدير 86 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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