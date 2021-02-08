ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات

‏أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.‏وأوضح ولي العهد السعودي في كلمة مساء اليوم أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية يأتي عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.‏‏وأضاف ولي العهد: "مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها".‏وقال ولي العهد السعودي إنه سيتم إحالة الأنظمة إلى مجلس الوزراء لدراستها ومراجعتها تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى.وأكد ‏ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، وستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.‎