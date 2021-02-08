أكرم حسني يُنهي 6 أيام من تصوير «العميل صفر»

يستعد الفنان أكرم حسني لاستئناف تصوير فيلمه الجديد العميل صفر بعد انتهاء موسم رمضان المقبل.وقال أكرم، لـ"الدستور" إن توقف تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية بسبب ارتباط المخرج محمد سامي بتصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، مشيرًا إلى أنه أنهى تصوير 6 أيام من أحداث العمل، مؤكدًا أنه يقدم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل."العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل، والتى حققت نجاحًا كبيرًا.