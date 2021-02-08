إلهام شاهين لـ«الدستور»: لا أخشى أحدًا.. وأُحب إثارة الجدل

■ رغم نجاحه فى مهرجان القاهرة السينمائى لم يحقق فيلمك «حظر تجول» إيرادات كبيرة.. ما السبب؟

■ ما ردك على من يقولون إن اختيار اسم الفيلم لم يكن موفقًا؟

■ كيف كان شعورك عندما حصلت على جائزة أحسن ممثلة فى المهرجان؟

■ كيف رأيت مشاركة «حظر تجول» فى الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة؟

■ حدثينا عن استعداداتك لتجسيد شخصية «فاتن»؟

■ كيف كانت تجربتك الأولى مع المخرج أمير رمسيس؟

■ لماذا حرصت على ظهور «فاتن» بلا مكياج؟

■ ما الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

■ ما مقومات نجاح أى عمل فنى؟

■ هل ستضر المنصات الإلكترونية بالسينما؟

■ ما رأيك فى دور «شركة المتحدة للخدمات الإعلامية» فى تغيير شكل الدراما خلال السنوات الأخيرة؟

■ متى ستعودين للشاشة الصغيرة؟

■ ما مشروعاتك المستقبلية؟

رأت الفنانة إلهام شاهين أن عدم تحقيق فيلمها «حظر تجول» إيرادات كبيرة ليس مؤشرًا على فشله، مؤكدة أن الفيلم، الذى أبهر الجميع فى الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائى، وحازت باسمه جائزة أفضل ممثلة، لم يجد صدى جماهيريًا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وابتعاد الجمهور عن دور العرض، ولأنه يناقش قضية شائكة هى «زنا المحارم»، متوقعة أن يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة حينما يعرض على الفضائيات.وقالت النجمة الكبيرة، فى حوارها مع «الدستور»، إن أمير رمسيس، مخرج الفيلم، أعاد لها الشغف بالتمثيل مرة أخرى، لأنها كانت تشعر بأنها لن تجد ما يدهشها بعدما جسّدت ١٠٠ شخصية خلال مسيرتها الفنية، معتبرة أن المنصات الإلكترونية ستدعم صناعة السينما فى مصر.- لا يشغلنى حجم الإيرادات، فأنا أسعى لتقديم عمل فنى جيد وهادف، ورغم ذلك أعتقد أن السبب الرئيسى وراء ابتعاد الناس عن دور السينما هو فيروس كورونا.ردود الأفعال التى وصلتنى جيدة جدًا، وهذا أسعدنى، وأعتقد أن الفيلم سيحظى بنسبة مشاهدة عالية عند عرضه على الفضائيات.- أعتقد أن الاسم مناسب جدًا، والفيلم بعيد كل البعد عن السياسة، فهو اجتماعى بالأساس، ورغم ذلك يمكن لأى شخص أن يرى أن كل شىء فى الحياة مرتبط بالسياسة.. الجمهور يريد الترفيه، والفيلم يناقش قضية «زنا المحارم»، ومن حق البعض أن يرى أن الفيلم دسم ولا يناسبه.أحداث الفيلم تدور خلال فترة حظر التجوال بعد فض اعتصام رابعة، والبطلة «فاتن السيد» سجنت لمدة ٢٠ عامًا، وخرجت من محبسها فى يوم حظر تجوال، واضطرت إلى المبيت فى القاهرة، لتسافر بلدها صباح اليوم التالى.. لذا فالفيلم اجتماعى والاسم مناسب من وجهة نظرى.- شعرت بسعادة كبيرة لأننى كنت قلقة فى البداية من أن قضية الفيلم لن تكون محل ترحيب فى المهرجان، ورغم ذلك فزت بالجائزة.الجائزة أثبتت لى أن اختياراتى الشخصيات التى سأجسدها مناسبة، وأعتبر أن أى جائزة مهما كانت صغيرة فإنها تمنح الفنان دفعة للأمام، ليستمر فى تقديم أعمال هادفة للجمهور.■ ما حقيقة قرار اعتزالك؟- فكرت فى الاعتزال بالفعل حينما لم أجد أعمالًا فنية تناسبنى، لكن حينما عرض علىّ المخرج أمير رمسيس المشاركة فى فيلم «حظر تجول»، وبعد قراءة السيناريو، تأكدت من أن هذا العمل يناسبنى، ويضيف إلى تاريخى الفنى، على عكس الأعمال التى عُرضت علىّ قبل ذلك.- سعيدة جدًا بهذه المشاركة، فمهرجان القاهرة السينمائى «وش السعد والخير عليا» وعلى أعمالى المختلفة، وسبق أن شاركت فيه بعدد من أفلامى، مثل: «سوق المتعة، ويا دنيا يا غرامى، ويوم للستات»، ودائمًا تحصل أفلامى على جوائز، ولا أنسى حصد فيلم «يوم للستات» ٢١ جائزة.- أعتبر أن شخصية «فاتن» تجربة مهمة فى حياتى الفنية، فعلى الرغم من أننى جسدت شخصية الأم قبل ذلك فإن هذا الدور كان تحديًا بالنسبة لى، فهى تجسد مدى المعاناة الذى تتعرض له المرأة التى تحاول تشويه صورتها من أجل الحفاظ على صورة الأب أمام ابنته، كما أن الشخصية لم تعتمد على المظهر، بل على إيصال المشاعر للجمهور، وإظهار كيف تعرضت «فاتن» للظلم، رغم أنها قاتلة نالت عقابها.علاقة الأم بالابنة كانت من أصعب العلاقات فى الفيلم، خاصة أن كل المشاهد كانت تعتمد على تعبيرات الوجه، ولأن ابنتها «ليلى»- الشخصية التى تلعبها أمينة خليل- غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عن والدتها، التى قتلت والدها.فى المقابل، ترفض «فاتن» الإفصاح عن سبب الجريمة، وهى تحرش الأب المستمر ومعاملته السيئة لأسرته، ما يضع الابنة فى صراع بين عقلها الرافض لما فعلته الأم، وقلبها الذى يميل لها تدريجيًا.. الفيلم ككل حالة مختلفة، أتمنى أن يكون بابًا لمناقشة العديد من الجرائم والقضايا التى تهم الأسرة المصرية، ويفتح الملفات المسكوت عنها لمعالجتها حتى لا نكون مثل النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال.أنا شخصية لا تخاف من أى شىء، وأحب دائمًا تقديم الأعمال التى تثير الجدل، فأنا صريحة وواضحة ويهمنى فى المقام الأول العمل الهادف الذى يقدم حلولًا للقضايا التى يناقشها.- قبل أن أتعاون معه، كنت أتابع أعمال أمير رمسيس، وأعجبتنى طريقته فى الإخراج، وحينما عرض علىّ المشاركة فى الفيلم شعرت بحماس شديد، وأحسست بأن هناك شخصيات لم أقدمها بعد فى حياتى الفنية.قدمت ١٠٠ فيلم.. جسدت ١٠٠ شخصية، هذا جعلنى أشعر بأنه لا شىء سيفاجئنى، إلا أن «أمير» أعاد لى الحماس من جديد لتقديم شخصيات أخرى، فهو مخرج متميز وكاتب رائع فى نفس الوقت، ويحرص على الدقة فى تعاملاته، وصاحب رؤية فنية مهمة.- رسمت بنفسى ملامح الشخصية، وصممت على ظهورها بهذا الشكل حتى تكون واقعية، فهى سيدة دخلت السجن لمدة ٢٠ عامًا، وليست غنية لتتجمل، كسرها المجتمع ويجب أن يظهر ذلك على ملامحها، وأود أن أشكر شقيقتى التى ساعدتنى فى رسم ملامح الشخصية واختيار ملابسها.- جميع المشاهد فى العمل كانت صعبة للغاية، خاصة أن الشخصية تستلزم التركيز على تعبيرات الوجه والعينين، وإدارة الانفعالات.. لحظات السكوت كانت أصعب من لحظات أداء الجمل الحوارية، وكان علىّ أن ألتزم بنفس درجة الإحساس والانفعال فى كل يوم تصوير، فأحداث الفيلم تدور فى يوم واحد فى الشارع، وخلال حظر تجوال، وهذا جعلنا نعيد تصوير مشاهد أكثر من مرة، لأن التصوير كان فى شبرا.- وجود سيناريو جيد، وهذا يتطلب وجود كاتب مثقف وواعٍ وملم بجميع القضايا، وقريب من مشاكل الناس، ليقدم عملًا هادفًا، وكذلك وجود مخرج يحب ما يقدمه، وممثل جيد، وأرى أن هذه العناصر هى سر نجاح الصنعة، ولا يمكن نسيان أهمية من يقفون وراء الكاميرا، وأهمية أن يحقق العمل المتعة للمشاهدين.- لا.. وأرى أن الضرر سببه فيروس كورونا، فالسينما تضررت مثل جميع القطاعات فى العالم، ولا أعتقد أن المنصات الإلكترونية تضر بصناعة السينما، ولا أرى أنها ستكون بديلًا عن الذهاب للسينما، فدور السينما لها سحر خاص، وأعتقد أن المنصات ستركز على الدراما التى تناسب جمهور المنازل.أعتقد أن المنصات الإلكترونية ستحقق فوائد كثيرة لصناعة السينما، ولا أمانع فى المشاركة بعمل فنى على منصة إلكترونية، إن كان جيدًا، ونتمنى أن تنتهى أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت.- أرى أن شركة المتحدة لعبت دورًا مهمًا فى تطوير الدراما وتغيير شكلها على جميع المستويات، فالجميع يلاحظ تنوع الموضوعات التى تناقشها الأعمال الفنية، وكيف أصبحنا نستمتع بالدراما طوال العام، بعد أن نجحت فى فتح مواسم موازية للموسم الرمضانى، قدمت خلالها العديد من الموضوعات الدرامية المتنوعة والمتميزة والشيّقة.- للأسف لم أجد سيناريو يناسبنى، لذلك رفضت المشاركة فى أكثر من مسلسل، واعتذرت عن مسلسل «عش الدبابير» بسبب انشغالى بالسينما، ولأن الأمر كان يستوجب السفر للخارج، وهذا لا يناسب ظروف انتشار فيروس كورونا، فمن الممكن أن تغلق المطارات وأنا بعيدة عن أهلى.- سأشارك فى فيلمين جديدين، الأول «أهل العيب» للكاتب تامر حبيب والمخرجة كاملة أبوذكرى، وأوشكنا على تحديد موعد نهائى لتصويره، والثانى فيلم من إخراج هالة خليل، ويحمل اسم «أمل حياتى»، وأقدم خلاله شخصية أم لطفل من ذوى الهمم، يكون لها دور كبير فى مساعدته على أن يكون نجمًا موسيقيًا عالميًا.