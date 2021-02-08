رئيس دار الكتب تتسلم وثائق نادرة ضمن مبادرة «تراثك أمانة»

تسلّمت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من الدكتورة رفيقة سليم حمود، المستشارة التربوية لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مجموعة قيمة من مقتنيات أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد نوفل(1895- 1963) الذي كان يعمل مفتش بوزارة المعارف العمومية ووالد زوجها الراحل الدكتور محمد نبيل نوفل أستاذ التربية بجامعة عين شمس وخبير تربوي لدى منظمة اليونسكو والذى توفي عام 2019.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بضرورة استمرار خطط جمع وصون وحفظ التراث المصري باعتباره جزء هام من الحضارة الإنسانية وضمن مبادرة «تراثك أمانة» الهادفة التي أطلقتها دار الكتب والوثائق القومية، بهدف جمع المقتنيات التراثية من وثائق ومخطوطات وكتب نادرة وغيرها من الأفراد والعائلات للحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الوطنيةتضم المقتنيات أوراق شخصية وشهادات علمية تخص الشيخ نوفل ممنوحة من الملك فؤاد وأوراق أخرى تخص زوجته، إضافة إلى عدد من الوثائق واللفافات والدفاتر، وسوف تقوم دار الوثائق القومية بعمليات التعقيم والترميم وجميع العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة قبل إتاحتها للباحثين.وأكدت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن هذه المقتنيات وما تحتويه توضح الكثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمع المصري، كما أنه تقدم قراءة لفترة تاريخية من خلال مصادر أصلية للتعرف على عدد من القيم والعادات والمعارف المختلفة لدى المصريين.أشارت إلى أن دار الوثائق القومية توفر كافة الإمكانيات للحفاظ على التراث الوثائقي في مصر.