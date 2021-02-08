ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيبًا للمحامين بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة عن فرز انتخابات نقابة المحامين بدمياط، عن فوز ياسر عبد الفتاح أبو هندية على منصب نقيب محامين دمياط للمرة الثانية.وتنافس على مقعد النقيب كلا من ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيب محامين دمياط، والسيد هاشم، ناصر العمري، ويوسف قنديل.ولا يزال الفرز جاري في باقي المقار على مستوى المحافظة على مقعد النقيب ومن ثم سيتم الفرز على باقي المقاعد.