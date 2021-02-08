غدًا.. محاكمة مختلس الـ1.3 مليون جنيه من مستشفى تأمين صحي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا محاكمة كيميائي اختلس مليونًا و300 ألف جنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم «ط.م»، كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وأنه في غضون الفترة من 1998 حتى 2017، بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته، على كسب غير مشروع مقداره مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء.