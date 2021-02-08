نتيجة انتخابات نقابة المحامين بمطروح (فيديو)

أعلن المستشار أحمد عبدالغني، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية بمطروح، نتيجة الانتخابات، وذلك عقب الانتهاء من عملية غلق اللجان وفرز الأصوات.وفاز عادل العبد بمقعد نقيب المحامين بمطروح، وهاني عطية القناشي بمقعد الشباب، بينما فاز بمقاعد العضوية: "حامد عبدالفتاح، صالح عطية، معتز عبدالمنعم، هيبة عبدالرؤوف، محمد السيد، رمضان محمود، ناجي هلال".وبلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين بالكشوف 773 محاميا، حيث بلغ عدد الأصوات 600 صوت، وإجمالي الأصوات الصحيحة 588 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 12 صوتا.وكانت انطلقت اليوم الإثنين انتخابات النقابة الفرعية لمحامين مطروح تحت إشراف قضائي بقيادة المستشار أحمد عبدالغني رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.