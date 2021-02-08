الإسكندرية تحذر من شبورة كثيفة بدءًا من الغد

أعلنت محافظة الإسكندرية، تعرض الطرق الزراعية والسريعة إلى شبورة مائية كثيفة بداية من الثلاثاء 9 فبراير 2021 إلى الأحد 14 فبراير 2021.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى التعرض لشبورة مائية كثيفة صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين ‏بضرورة إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.