أيسلندا تخفف قيود كورونا بعد تراجع أعداد الإصابات الجديدة

سمحت السلطات في أيسلندا للحانات والمراقص بإعادة فتح أبوابها اليوم الإثنين، وذلك للمرة الأولى خلال قرابة أربعة شهور، عقب تخفيف قيود فيروس كورونا بسبب تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة.لكن سيتعين على الحانات والمراقص غلق أبوابها في الساعة العاشرة مساء - تماما مثل المطاعم والمقاهي.وسوف يسمح بخدمة الزبائن الذين مازلوا بالداخل وعدم استقبال أي رواد جدد بعد الساعة التاسعة مساء.ويظل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ساريا.كما سمحت الحكومة بزيادة العدد الأقصى لرواد السينما والمسارح والمتاحف والقاعات الموسيقية والفعاليات الدينية من 100 إلى 150 شخصا.أما بالنسبة للمحال فالعدد الأقصى للأشخاص المسموح لهم بالدخول هو 150 شخصا.لكن أقصى عدد من الأشخاص في الاجتماعات العامة فيظل محددا بعشرين شخصا.وتسري القواعد الجديدة حتى الثالث من الشهر المقبل بشكل مؤقت.يذكر أن الدولة الواقعة في القطب الشمالي والبالغ تعداد سكانها 365 ألف نسمة سجلت 28 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وستة آلاف حالة إصابة.