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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:11 م
هيكل بشري
هيكل بشري
وكالات
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عثر باحث ألماني في مجال البيئات على اكتشاف عمره يقدر ببضعة آلاف من الأعوام في منطقة في بافاريا السفلى جنوب ألمانيا.

وحسب بيان اصدرته الشرطة اليوم الاثنين فإن الرجل كان قد عثر أول أمس السبت في منطقة ارجولدينج على هيكل بشري وأخطر الشرطة.

وتوجه أفراد الشرطة برفقة عالم الآثار وتبينوا أن الهيكل وهو لرجل بالغ لا يمثل حالة تخص شرطة البحث الجنائي.

وحسب الشواهد، فإن من المتوقع أن يتراوح عمر هذا الهيكل بين 4200 و4800 عام، ويقع مكان اكتشاف الهيكل بالقرب من مقبرة رومانية جرى الكشف عنها نهاية حقبة سبعينيات القرن الماضي.

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