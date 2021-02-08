فولف: مرسيدس يرحب باستمرار هاميلتون بعد 2021

قال مرسيدس إنه لم يشكك أبدا في استمرار لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات معه هذا العام لكنه أقر بأن مستقبله لا يزال غامضا مع بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.وأعلن الفريق المهيمن على ألقاب فورمولا 1 اليوم الاثنين تمديد عقد السائق البريطاني لعام واحد وهي مدة أقل من المتوقع.وقال توتو فولف مدير الفريق والمالك الشريك للصحفيين في مكالمة عبر تطبيق زووم "لم نعتقد أنه لن يوقع ولم نشك في ذلك للحظة".ونفى المسؤول النمساوي التكهنات حول هاميلتون الذي انتهى عقده في ديسمبر الماضي وما أثير حول طلبه الحصول على حصة من إيرادات الفريق وامتلاك حق الاعتراض على ضم سائقين في المستقبل وبالتحديد ماكس فرستابن.وينظر إلى فرستابن سائق رد بول كبطل مستقبلي فيما ذكرت تقارير أن هاميلتون (36 عاما) لا يرغب في مزاملته في المستقبل.وقال فولف "هذا النوع من الشروط متداول فقط في وسائل الإعلام ولا أعرف من أين ظهرت هذه التقارير لأنها لا تمت للحقيقة بصلة، الواقع أنه لم تحدث مناقشات بشأن شروط متعلقة بسائقين ولم يطلب هذا أبدا في آخر ثماني سنوات وهذا قرار الفريق".كما أشار إلى أن التكهنات حول طلب هاميلتون، الذي يجني نحو 40 مليون جنيه استرليني (54.92 مليون دولار) سنويا، الحصول على جزء من الإيرادات "لا أساس لها".وتابع "يحتاج لويس لحسم مستقبله والفريق يحتاج للاتفاق على عقد طويل الأجل، طالما يستمتع بالسباقات اعتقد أنه قادر جدا على الاستمرار لفترة أطول، يتطور في القيادة ويعتني بالتدريبات البدنية والاستعداد الذهني لذا لا اعتقد أن قدراته تتوقف في 2021 ولكن في النهاية هذا قراره".