بيزنس دعم الاحتجاجات!

المزارعون فى الهند غاضبون من قوانين جديدة، يعتقدون أنها تضر بمصالحهم، وتجعل الشركات الكبرى تتحكم فى تحديد أسعار منتجاتهم وتسويقها. بينما يؤكد ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، أن تلك القوانين ستصلح قطاع الزراعة، وشدّد على أن حكومته مهتمة بتحديث هذا القطاع أو عصرنته، وتتخذ العديد من الخطوات فى هذا الاتجاه. وكالعادة، تدخلت أطراف خارجية ووسائل إعلام دولية، وتم استئجار شركات و«نجمات» لدعم الاحتجاجات!فى بلد يعمل نصف قواه العاملة بالزراعة، وصل حزب «بهاراتيا جاناتا»، الذى يترأسه مودى، إلى السلطة، سنة ٢٠١٤، بدعم المزارعين، بعد أن تعهد بمضاعفة دخولهم بحلول سنة ٢٠٢٢، أما القوانين الجديدة، التى مررها البرلمان الهندى، فى سبتمبر الماضى، فتهدف إلى إلغاء دعم الحد الأدنى لأسعار المحاصيل، الذى اعتاد عليه المزارعون، ويضمن لهم عدم الخسارة.مظاهرات المزارعين الغاضبين، انطلقت فى نوفمبر الماضى، وتخللتها أحداث عنف فى ٢٦ يناير. ولا تزال المظاهرات مستمرة، حتى بعد أن اقترحت الحكومة تجميد تلك القوانين لمدة سنة ونصف السنة. والسبت، أغلق الآلاف الطرق فى أنحاء متفرقة، بالخيام والجرارات والشاحنات. وأمس الإثنين، عززت السلطات تدابيرها الأمنية حول مقرات المؤسسات الحكومية والسفارات، استعدادًا لموجة جديدة من التظاهرات، خشية أن تستغلها حركة «خالستان»، التى تسعى لانفصال إقليم البنجاب وجعله وطنًا مستقلًا للسيخ.أهل الهند، كما أهل مكة، أدرى بشعابها. ولهم وحدهم حق الاعتراض على القوانين الجديدة أو الموافقة عليها. لكن ما لفت نظرنا هو دخول أطراف خارجية على الخط: ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دعم الاحتجاجات فى بيان، والشىء نفسه فعلته المفوضية «السامية» لحقوق الإنسان. وطالب ٣٦ برلمانيًا بريطانيًا وزير خارجيتهم دومينيك راب، بالتدخل. والحزب الشيوعى الأسترالى أعرب عن تضامنه و... و... وحثت الولايات المتحدة الهند على استئناف المحادثات مع المزارعين، وأطلق جاستن ترودو، رئيس الوزراء الأسترالى، تصريحات اعتبرتها نيودلهى «تدخلًا غير مقبول» فى شئونها الداخلية وتهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين، واستدعت الخارجية الهندية السفير الكندى وأبلغته احتجاجها.مع هذا الاهتمام السياسى، اهتمت وسائل الإعلام الدولية أيضًا بتلك الاحتجاجات، ونشر موقع «سى إن إن»، مثلًا، تقريرًا مطولًا فى ٢ فبراير الجارى، يزيد على ١٢٠٠ كلمة، عنوانه «الهند تقطع الإنترنت حول نيودلهى إثر اشتباكات بين المزارعين المحتجين والشرطة»، أشارت فيه إلى أن الهند «أكبر ديمقراطية فى العالم من حيث عدد السكان»، تصدرت دول العالم من حيث قطع الإنترنت. ومن هذا المدخل تناولت الأحداث من بدايتها حتى يوم نشر التقرير.مع هاشتاج «احتجاجات المزارعين»، Farmers Protest، شاركت نجمة البوب «ريحانا» هذا التقرير، فى حسابها على «تويتر»، الذى يتابعه أكثر من ١٠٠ مليون، وسألت: لماذا لا نتحدث عن ذلك؟ «?why aren’t we talking about this». ثم اتضح أن الكلمات الست، التى صارت خمسًا فى الترجمة العربية، ثمنها ٢.٥ مليون دولار. ما يعنى أن الكلمة بنصف مليون دولار!المعلومة جاءت فى تقارير نشرتها عدة صحف ومواقع، من بينها «أوب إنديا»، «OpIndia»، و«ذا برنت»، «The Print»، وجاء فى التفاصيل أن نجمة البوب الباربادوسية الأصل، حصلت على هذا المبلغ من شركة علاقات عامة اسمها «سكايروكيت»، «Skyrocket»، التى دفعت أيضًا لناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج، ونجمة الأفلام الإباحية ميا خليفة، الأمريكية، اللبنانية الأصل، مقابل دعمهما الاحتجاجات، دون الكشف عن الرقم الذى حصلتا عليه!روبين ريحانا فينتى، «Robyn Rihanna Fenty»، المولودة فى ٢٠ فبراير ١٩٨٨، مغنية وكاتبة أغان وممثلة، ومصممة أزياء، وسيدة أعمال، موطنها الأصلى باربادوس، تلك الجزيرة الصغيرة، التى استقلت شكليًا عن المملكة المتحدة، فى ٣٠ نوفمبر ١٩٦٦، لكنها لا تزال تحت حكم التاج البريطانى: إليزابيث الثانية هى الملكة وقائدة الدولة ويمثلها محليًا الحاكم العام، بينما يقود الحكومة رئيس مجلس وزراء، يختاره البرلمان الذى زاد عدد أعضاؤه من ٢٤ عند الاستقلال الشكلى، إلى ٣٠ نائبًا فى تشكيله الحالى!ربما لهذا السبب أو لأسباب أخرى، اهتمت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» بتغريدة ريحانا، وزعمت، فى ٣ فبراير أن الحكومة الهندية هددت شبكة «تويتر» باتخاذ إجراءات قانونية إذا رفضت إزالتها. كما زعمت، أيضًا، أن الشبكة قامت بحظر عشرات الحسابات، التى تناولت احتجاجات المزارعين، بناء على أمر حكومى، ثم أعادتها بعد ذلك!.. وأخيرًا، لا تثريب عليك طبعًا، لو خطرت على بالك «نجمات» أخريات دعمن احتجاجات، أو دافعن عن أشخاص ومنظمات تحت مستوى الشبهات، فى دول مشكوك فى أنهن يعرفن مكانها على الخريطة. وطبيعى أن تقارن بين ما حصلت عليه ريحانا مقابل خمس أو ست كلمات، بما تقاضته سكارليت جوهانسون، مثلًا، عن بيان طويل ألقته بصوتها وصورتها وبدون ماكياج!