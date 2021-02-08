كيف انعكست المبادرات الرئاسية على تحسين منظَومة الصحة؟

أحرزت الدولة المصرية تقدمًا كبيرًا في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، تزامنًا مع إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما انعكس علي تحسن المؤشرات الصحية التي استعرضت أبرزها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم خلال القاءها بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وفيما يلى نستعرض أهم المؤشرات:- زيادة الاستثمارات المُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 192020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية.- وجهت الدولة 150 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات "الصحة والتعليم"، خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021).- إطلاق مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال.- إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.- تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا.- انخفضت أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة، حيث تراجعت الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث من بنسبة 30% في الفترة ذاتها.- تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 20232024.