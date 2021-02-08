سلطات بورما تهدد بالرد على التظاهرات وفرض الأحكام العرفية في عدة مدن

أعلنت الأحكام العرفية الإثنين، في عدد من مدن بورما فيما لوح العسكريون لأول مرة باتخاذ "خطوات" ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي.وفي أول تصريح يدلي به، ندد قائد الجيش مين أونغ هلاينغ مساء الإثنين بـ"عمليات تزوير" خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر، لتبرير الانقلاب العسكري.وقال متحدثا لشبكة مياوادي تي في التابعة للجيش: "إننا نحقق في السلطات المسئولة" عن هذه المخالفات، متعهدا "إجراء انتخابات حرة وعادلة" عند رفع حال الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري "مختلف" عن النظام السابق.وعاشت بورما حوالى خمسين عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من فبراير حدا لمرحلة ديموقراطية قصيرة استمرت عقدا.ويتصاعد التوتر في البلد مع إعلان الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وماندلاي، ثاني مدن بورما في وسط البلاد، وفي نواح أخرى من البلاد.وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجول من الساعة 20،00 إلى الساعة 4،00 بالتوقيت المحلي.ولوح الجيش بالتحرك ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة. وأفاد التلفزيون الرسمي أنه "ينبغي اتخاذ خطوات (...) ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة".واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.وتبقى أحداث بورما في صلب الأجندة الدولية.وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع.وفي حين لم يؤكد المجلس أي موعد لهذا الاجتماع، اعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب انه سيعقد الخميس.ويتزايد الغضب في بورما. وتجمّع الاثنين مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات في رانغون.وقالت هنين ثازين (28 عاما) الموظفة في أحد المصانع "لن نعمل حتى لو تم خفض رواتبنا"، مستجيبة لدعوة المتظاهرين إلى إضراب عام.وانضمّ رهبان وطلاب وممرضات إلى الحركة الاحتجاجية رافعين أعلاما حمراء ترمز إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي.وكُتب على لافتات مرفوعة "حرروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الانقلاب".وقال كياو زين تون المهندس البالغ 29 عامًا، "في السابق كنا نعيش بخوف، لكن حصلنا على حكومة ديموقراطية لخمس سنوات. لم نعد نخاف. لن نقف مكتوفي الأيدي".وجرت تظاهرات أيضًا في عدد كبير من مدن البلاد، من أقصى الشمال في ولاية كاشين إلى الجنوب، وخرج العديد من السكان على دراجات فيما أطلقت السيارات أبواقها.وموجة الغضب هذه غير مسبوقة في بورما منذ "ثورة الزعفران" الانتفاضة الشعبية التي قادها الرهبان عام 2007 وقمعها الجيش بعنف.ويبقى خطر القمع حقيقيًا. وقال توم فيلاران من مجموعة برلمانيي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لحقوق الإنسان "ندرك جميعًا ما يقدر عليه الجيش: فظائع جماعية وقتل مدنيين وعمليات إخفاء قسري وتعذيب وتوقيفات تعسفية".وأوقف العسكريون في الأول من فبراير أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.واعتقل منذ ذلك الحين أكثر من 150 شخصًا، هم نواب ومسئولون محليون وناشطون، ولا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.وعادت خدمة الإنترنت جزئيًا وكذلك البيانات عبر الهواتف المحمولة.لكن موقع فيسبوك لا يزال محظورا باعتباره وسيلة التواصل التي يستخدمها ملايين البورميين والتفّ كثيرون على الرقابة مستخدمين شبكات افتراضية خاصة (في بي إن) تسمح بتغيير القيود المتعلقة بالموقع الجغرافي.وعلى الساحة الدولية، لم يتمّ حتى الآن اتخاذ أي خطوة ملموسة ضد الجنرالات.وطالب البابا فرنسيس الذي سبق أن أعرب عن تضامنه مع الشعب البورمي، الإثنين بالإفراج "السريع" عن المسؤولين المحتجزين في بورما.وقبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، من غير أن تدين الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، الدولتان الداعمتان تقليديا للجيش البورمي في الأمم المتحدة.من جهتهما، يلوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات.وحقق حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة" انتصارًا ساحقًا في انتخابات نوفمبر، في اقتراع يطعن العسكريون بشرعيته، رغم أن المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشكلات كبرى فيه.والواقع أن العسكريين يخشون تراجع نفوذهم بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة التي قد تعمد إلى تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.وامضت أونغ سان سو تشي التي تعرضت لانتقادات لاذعة من جانب المجتمع الدولي لتقاعسها في أزمة المسلمين الروهينغا، 15 عاما قيد الإقامة الجبرية لمعارضتها الحكم العسكري، ولا تزال تحظى بتأييد واسع في بلادها.وقال حزبها إن الزعيمة السابقة "بصحة جيدة" وتخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.