رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دبي تبدأ حملة لتلقيح موظفي المواصلات العامة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:57 م
بي تبدأ حملة لتلقيح
بي تبدأ حملة لتلقيح موظفي المواصلات العامة
وكالات
طباعة
أطلقت دبي هذا الأسبوع حملة واسعة لتلقيح آلاف من موظفي المواصلات العامة في الإمارة ضد فيروس كورونا.

وفي مركز تابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اصطف عشرات من سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من الموظفين في انتظار دورهم لأخذ جرعة من لقاح استرازينكا.

وتشهد الإمارات زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع.

ولجأت إمارة دبي التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار نهاية العام الماضي إلى تشديد الإجراءات، من بينها تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات ومنع الحفلات في المطاعم وإغلاق الحانات.

وأكد صلاح محمد عثمان، الذي يعمل سائق سيارة أجرة لوكالة فرانس برس "نحن أكثر أناس معرضين للمخالطة بحكم العمل" مشيرا إلى ضرورة تلقيه اللقاح.

وبحسب ندى جاسم، مديرة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في الهيئة فإن "الهدف في هذا المركز خلال هذا الأسبوع هو تطعيم قرابة 7 آلاف شخص".

وتشير جاسم إلى أن هذا يندرج في إطار المرحلة الثالثة في الحملة التي أطلقت للتلقيح ضد الفيروس في أواخر شهر ديسمبر الماضي والتي استهدفت موظفي الصف الأول وكبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقامت الدائرة حتى الآن بتطعيم نحو 20 ألف موظف، موضحة: أن هدف الحملة يتمثل في "تطعيم كل موظفي النقل والمواصلات الموجودين على مستوى إمارة دبي وعائلاتهم".

من جهته، يقول الطبيب علي الحمادي، الذي كان موجودا، إن إمارة دبي تسعى لتطعيم كل موظفي القطاعات الأساسية.

وتابع "الهدف التركيز على القطاعات الحيوية في إمارة دبي. كنا أول قطاع (استفاد) وإن شاء الله قطاعات حيوية أخرى (ستستفيد من التطعيم) مثل القطاع التعليمي وفي قطاع المواصلات وقطاع النفط والغاز".

وعلى مستوى الإمارات، شهدت حملة التطعيم المتسارعة تقديم نحو ٤٫٤ مليون جرعة للسكان البالغ عددهم حوالى 10 ملايين، وهو ثاني أعلى المعدلات على مستوى العالم بعد إسرائيل.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 329 ألف إصابة بالفيروس و930 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
المزيد

الثقافة

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي

غدًا.. «دار الكتب» تستضيف عرض حكي بالعرائس

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد