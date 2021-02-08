موسكو: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس لا أساس له

نددت روسيا الإثنين، بإجراء "لا أساس له" و"غير ودي" بعدما أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس ردًا على قرار مماثل اتخذته موسكو في الخامس من فبراير.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة "روسيا 1" التليفزيونية العامة إن "القرار الذي اتخذته اليوم بولندا وألمانيا والسويد لا اساس له وغير ودي"، مكررة تنديدها بما اعتبرته "تدخلًا" غربيا في الشئون الداخلية لروسيا.