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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

شعراوي: مهتمون بتطوير منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:45 م
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة تكدس السيارات، بالإضافة لتحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

وقال اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، إنه تم تكليف المحافظات بعدد من التكليفات بشأن المواقف منها التصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وتنظيم بعض المواقف العشوائية التى لا تؤثر على حركة المرور لحين اتخاذ إجراء بشأنها وتحصيل رسوم منها، وإزالة المواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور ولا تصلح لإقامة مواقف عليها، بالاضافة إنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها ولا تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه تم تكليف المحافظات أيضًا بتوفير قطع أراضى لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف، والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات لتفادى الازدحام المرورى وتكدس المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة بكاميرات مراقبة وبوابات الدخول والخروج واستخدام الكروت الممغنطة وقواعد بيانات للسيارات لكل موقف وجارى التعميم بباقى المحافظات، لافتًا إلى أن الإيرادات المتحصلة عن العام المالي 20202019 مبلغ (602) مليون جنيه، بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 7 % الإيرادات المحصلة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف والساحات العشوائية حيث تم تطوير وتنظيم عدد (195) موقف وساحة رسمية منها عدد ( 153 ) موقف وعدد (42) ساحة، وتم إحلال وتجديد لعدد (74) موقف وساحة رسمية منها عدد (70) موقف وعدد (4) ساحات، كما تم استبدال عدد 24 موقف وساحة عشوائية منها عدد (17) موقف عشوائى وعدد(7) ساحة عشوائية، وتم تقنين عدد (397) موقف وساحة عشوائية منها عدد (55) موقف عشوائى وعدد (342) ساحة عشوائية، وتم إزالة عدد (37) موقف وساحة عشوائية منها عدد (10) مواقف عشوائية وعدد (28) ساحة عشوائية.

ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء عدد (55) موقف وساحة جديدة بدلًا من المواقف والساحات العشوائية منها عدد (28) موقف وعدد (27) ساحة، وتم إنشاء مجمعات للمواقف بعدة محافظات لاستبدال المواقف العشوائية والحد من عدد سيارات الميكروباص التى تدخل المدينة (محافظة القاهرة، الجيزة، المنيا، بورسعيد )، كما تم إنشاء خطوط جديدة ببعض المحافظات لتوفير خدمات للمواطنين بأعداد سيارات مناسبة، بالإضافة إلي أنه تم تدبير بعض قطع الأراضى المناسبة ببعض المحافظات لإنشاء مواقف مجمعة خارج المدن، وتم تركيب وربط كاميرات بالميادين الرئيسية ببعض المحافظات لمتابعة الازدحام المرورى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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