أين وصلت مصر في أزمة إدارة النفايات؟ (أرقام)

تعتبر المخلفات على أشكالها كافة كنز وثروة قومية إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل، بل أن الكثير من دول العالم بدأت في استيراد نفايات من أجل إعادة تدويرها بدلا من تصنيعها من جديد، نظرًا للأهمية القصوى التي تمثلها تلك النفايات.وتعتبر مصر من الدول الثرية بالنفايات والمخلفات الصلبة والصناعية والزراعية وجميع الأشكال، وربما تحتاج إلى إدارة جيدة لتحقيق أعلى استفادة من تلك النفايات، والتي تمثل دخل قومي مهم في كثير من دول العالم التي تحقق أرباح منها.واتساقًا مع ذلك، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البنية التحتية لإدارة المخلفات تحتاج إلى 4 سنوات وأن الخطة اعتمدت يونيو 2018، وتم ضخ مليار و800 مليون لـ80 محطة وسيطة ولـ4 مصانع ونعمل في البنية التحتية في 27 محافظة تعمل في وقت واحد.وتابعت خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العامين ونصف الماضيين لم يضيعوا هباء، ولكن أزمة النفايات ضخمة، وتحتاج ضخ 10 مليار جنيه كي تدور العجلة والمصانع، مضيفة: "وبنجمع على مستوى الدولة من رسوم 800 مليون جنيه ولم يكن لدينا أي مخطط لأي منظومة".فكم يبلغ حجم النفايات في مصر؟ وإلى أي مدى تمثل تلك النفايات ثروة قومية ضخمة لها؟، "الدستور" في التقرير التالي ترصد أرقام رسمية عن المخلفات في مصر، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها من أجل استغلال تلك الثروة.وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن مصر تنتج 90 مليون طن مخلفات صلبة وزراعية وإلكترونية وصناعية سنويًا، وصلت نسبة المخلفات الصلبة بها لـ٣٢٪ من حجم المخلفات، في حين بلغت نسبة المخلفات الزراعية ٢٧٪، كما بلغت نسبة مخلفات تطهير الترع والمصارف والمخلفات البلدية ٢٧٪ أيضًا.وتتكون المخلفات البلدية فى مصر من 56% مواد عضوية، و13% بلاستيك، و10% ورق وكارتون، و4% زجاج، و2% خردة، و15 % مواد أخرى، ويقدر إجمالي التراكمات المنتشرة داخل المحافظات بنحو 18 مليون متر مكعب، و47% من تلك التراكمات فى شوارع القاهرة الكبرى.أما قمامة المنازل فيقدر جهاز شؤون البيئة حجمها السنوي بـ13.8 مليون طن، استحوذت محافظة القاهرة على ٣٩.٤٪ من إجمالي النسبة، حيث كان حجم قمامة القاهرة 5.4 مليون طن؛ وبلغ نصيب الفرد الواحد ١٧٣ كيلو جرام أي ما يعادل نحو ٤٥٧ جرام يوميًا.فيما قدر حجم المخلفات الطبية بـ٣.٤ مليون طن، مخلفات ٣٣٦.٦ ألف منشأة طبية، كما بلغ حجم المخلفات الصناعية ٢.٩ مليون طن تم إنتاجهم من ٦٥ ألف منشأة صناعية، وتم تدوير ٢٠٪ فقط من المخلفات البلدية الصلبة.ويوجد 239 مصنعًا لإعادة تدوير القمامة على مستوى الجمهورية، وتعتبر محافظة الدقهلية هي أكثر محافظة بها مصانع إعادة تدوير قمامة حيث بداخلها ٨ مصانع، إلا أن الكثير منها أصابه الغلق والتعطيل وتسريح العمال.وتتخلص وزارة البيئة من المخلفات بأكثر من طريقة، وفق تقرير حالة البيئة الصادر عن جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة عام 2018، والذي أفاد بأن 81% من القمامة يتم تجميعها بمقالب عمومية وعشوائية، و12% من القمامة يتم معالجتها وإعادة تدويرها، و7% من المخلفات يتم دفنها بمدافن صحية.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق في أغسطس العام 2020، على قانون المخلفات الجديدة، ونص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات المختص بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزي والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا.كما تم تم توقيع بروتوكول تعاون بين وازرتي البيئة والتخطيط لاعداد دراسة حول وضع منظومة المخلفات في مصر ومنها موقف القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات في مصر، من أجل دمجه مع القطاع الرسمي.