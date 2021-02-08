اللواء محمود شعراوي يعرض موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية هي أوعية مالية يتم إنشائها لتحقيق الإدارة المالية لأي نشاط تنموي أو خدمي أو اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية.وأضاف اللواء محمود شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع منها (3) صناديق منشأة بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي)، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي أو خدمي أو اقتصادي او ثقافي او تعليمي.وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض أمثلة تلك المشروعات ومنها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة (مثل مشروعات التسمين – الثروة السمكية... الخ) ومشروعات خدمية (المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق... الخ) ومشروعات تعليمية وثقافية (الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات... الخ) ومشروعات اقتصادية (مناطق صناعية – مناطق استثمارية... الخ).وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الادارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات او المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تحت إشراف ومتابعة من وزارة المالية.وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية، قال وزير التنمية المحلية إنها تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والإعانات والتبرعات والهبات وحصيلة إيجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات واستثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات.وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة، قال أنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية الى 20% من الاستثمارات ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين وكما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها، و15% من إيرادات الصناديق شهريًا لوزارة المالية علاوة على من 5% الى 10% سنويًا و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و10% لدعم المنشآت التعليمية و15% لدعم منظومة النظافة.وعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ تكليفات الوزارة لزيادة موارد الصناديق الخاصة، وقال شعراوى أن المحافظات قامت بإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الايرادات تتبع مباشرة المحافظ وتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية، كما تم حصر كافة الأراضي والأصول الغير مستغلة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة الرقابة الادارية وكذا الأراضي الشاطئية والأراضي المطلة على نهر النيل.وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت أيضًا بتكليف الوحدات المحلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وبدأت الوحدات المحلية بمباشرة الاجراءات القانونية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية وكذا القيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقًا لطبيعة النشاط والسعر الحالي، وبدأت الوحدات المحلية بتجديد العقود بالقيمة السوقية الحالية، وكذا إعادة دراسة المشروعات الانتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة.وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد، وطرح حق استغلال أصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الأولويات وترشيد الانفاق بالمحافظة وإعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.وقال شعراوي إننا نقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة وضع لوائح موحدة للمشروعات الخاصة في كل المحافظات.