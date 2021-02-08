استمرار تحصين الماشية ضد الجلد العقدي بالوادي الجديد

أكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم، استمرار تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي بعد تفشي المرض بقرى ومراكز المحافظة الخمس.وأضاف عوض أنه تم عمل فرق متخصصة ومدربة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالوادي الجديد، مشيرا إلى أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الأسواق وبالتنسيق مع المجالس المحلية على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية.ومن جانبه، عقد مركز النيل للإعلام والإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية ندوة لتوعية المزارعين من مواجهة هذا المرض الذي يهدد الثروة الحيوانية بالمحافظة.