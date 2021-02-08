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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:23 م
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة حول الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية، من جانب المواطنين مالكي السيارات، خلال هذه الفترة، وتسهيلا على المواطنين وتيسيرًا لهم، أتاحت وزارة الداخلية الانتهاء من جميع المخالفات وطريقة دفع الرسوم بشكل إلكتروني خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة. 

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية

يستطيع المواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة مصر الحكومية، عبر الرابط الآتي: www.egypt.gov.eg ، وبعد التسجيل عبر الموقع يقوم باخيتار خانة الخدمات الإلكترونية للمرور، واختيار كلمة الاستعلام، ثم اختيار المخالفات المرورية،  حيث سيتم من خلال الخانة ظهور ثلاثة اختيارات وهي: مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة، خدمة مخالفات رخصة القيادة، خدمات متابعة الطلبات.

وأما المركبات، فيقوم المواطن مالك السيارة باختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، حيث سيتم نقله مباشرة إلى صفحة إدخال البيانات، ثم يقوم بإدخال رقم اللوحة المرورية، وفي النهاية الضغط على زر استعلام المخالفات المرورية، وسيظهر على الصفحة جميع المخالفات الخاصة بها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

حددت وزارة الداخلية عدد من الخطوات التي يقوم بها المواطن حتى يتمكن من معرفة المخالفات الواقعة على رخصة القيادة وتتضمن: الدخول عبر بوابة مصر الحكومية الإلكترونية، من الرابط السالف ذكره، ثم قيام المواطن بإدخال وكتابة رقم رخصة القيادة الخاص به، وإدخال نوع الترخيص، إضافة إلى اسم المحافظة، والرقم القومي، إضافة إلى كافة البيانات المتعلقة بالفرد، ثم النقر على استعلام، وسيظهر جميع المخالفات إن وجدت.

أبرز خدمات بوابة الحكومة المصرية

تقدم بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، العديد من الخدمات التي تهم المواطن، وتتضمن: خدمات الوثائق الشخصية، تسجيل قراءة عداد الكهرباء، خدمات نيابات المرور، خدمات القنصليات بالخارج.

وبعد معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الحكومية، يمكن من خلال بوابة الحكومية المصرية أيضا، استخراج العديد من الشهادات إلكترونيا الخاصة بوزارة الداخلية للمواطنين وهي: استخراج شهادة ميلاد، قيد وفاة، وثيقة زواج، وقيد عائلي مميكن سابقا، بطاقة رقم قومي، استعلام عن خدمات الأحوال المدنية، صحيفة حالة جنائية، وغيرها من الشهادات الخاصة بالمواطنين.
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