من صيدلانية لمصممة أزياء.. رحلة دينا مع عالم الفاشون

لم تكن تعلم دينا، الفتاة العشرينية أنها ستترك عملها كصيدلانية بإحدى الشركات الكبرى بعد قضائها 5 سنوات في كلية الصيدلة، لكن دفعها شغفها في عالم الموضة والفاشون للسعي وراء حلمها في أن تصبح مصممة أزياء وسعت لتطوير ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر يوتيوب، وشجعتها أسرتها على تحقيق حلمها.دينا محمد، 28 عامًا، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، تقول: "طول عمري بحب أعمل الحاجة اللي بحبها وأتميز فيها، لكن شغلي كصيدلانية كان واخد كل وقتي، فقررت أسيب شغلي وأتفرغ لأسرتي وأنمي موهبتي في تصميم الأزياء والموضة".تروي دينا أنها اعتادت على الذهاب إلى محال القماش والخياطين منذ طفولتها، وتعلقت بالقماش بألوانه وتساعدها والدتها في اختيار أنواع القماش وتنسيق الألوان واختيار تصاميم الفساتين والملابس،