اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة إعانة العجز لـ2000 جنيه 

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، زيادة إعانة العجز الكلى أو الجزئي من 1000 إلى 2000 جنيه، وفق مقترح مقدم من إدارة الإعانات بالاتحاد، عقب إجراء دراسة لبيان التكلفة الإجمالية لرفع القيمة.وتصرف إعانة العجز الكلى أو الجزئي بحد أقصى أربع مرات سنويًا لعضو الاتحاد المستحق من نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ويستفيد من الإعانة الاستثنائية لظروف العجز عضو الاتحاد فقط ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وفي حالة العجز الكلي أو الجزئي يشترط للاستفادة أن يكون العضو غير حاصل على معاش الاتحاد أو أي معاش آخر.وللاستفادة مـن هـذه الإعـانة يقـوم العضـو بالإجراءات واستيفاء المسـتندات التالية:- قـرار مـن القومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد أن العضو يعاني من عجــز كــلي أو جـزئي شريــطـة بيان نسبة العجـز، وأن يكون العـضو ما زال فى الخدمة.- صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة.- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة " أ ن".