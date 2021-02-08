حبس صاحب محل أحذية لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم "صاحب محل أحذية" واثنين آخرين 4 أيام احتياطيًا لاشتراكهم فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، الذى كشف عن قيام ثلاثة متهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.