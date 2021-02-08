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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:48 م
الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،
الدقهلية : عمرو الحوتى
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افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، النصب التذكارية للشهداء بعد تطويرها وتحديثها بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي هذا العام.

وقام محافظ الدقهلية بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارية إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث رافق المحافظ كلا من هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبدالواحد، مدير الأمن الوطني، واللواء خالد إبراهيم، مدير منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي والعميد أحمد حسني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكرى ورجال الدين والإسلامي والمسيحى وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة باشراف علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية إن العيد القومى للدقهلية لم يكن مجرد مظاهر احتفالية فقط لهذه الذكرى العزيزة فى نفوس أهل الدقهلية جميًعا والمصريين أيضًا، لكنه يمثل وقفة للحساب والتدقيق كل عام لما حققته المحافظة بأجهزتها المختلفة من إنجاز للمشروعات والخطط الاستثمارية والتنموية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حققت المحافظة العديد من الإنجازات في كل قطاعات المرافق والخدمات تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت تكلفتها الإجمالية على 6 مليارات جنيه، وبلغ عدد المشروعات التي تم إنجازها ما يزيد على 207 مشروعًا فى كل المجالات الخدمية والمرافق، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل جميعها فى تناغم وتنسيق مستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات التى تحقق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والسير قدمّا على طريق الرقى والتقدم والاستقرار لوطننا العزيز مصر.
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى
محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات العيد القومى

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