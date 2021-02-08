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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:52 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإثنين، زيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم بمدينة دمياط، لمتابعة الأعمال الجارية بتنفيذ شبكة انحدار صرف صحي بطول ٣ كم تقريبا بتكلفة قدرها ٨ ملايين جنيه لتغطية المنطقة بهذه الخدمة.

جاءت الزيارة بمرافقة المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مؤكدة تنفيذ أعمال الشبكة بالتوازى مع الوصلات المنزلية، لبدء تنفيذ إجراءات إدراج المنطقة بخطة الرصف.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها لممثلى الوحدة المحلية بعقد محاضر تنسيقية للتأكد من تنفيذ كافة أعمال المرافق، ورصف الطريق الرئيسى بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالى القادم، كما أمرت منال عوض بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات الموجودة بأنحاء متفرقة من المنطقة، وكذا التصدى لكافة المخالفات.
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

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