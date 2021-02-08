«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال تشغيل محطة صرف بالشروق

خاطب الاتحاد المصري مقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ شبكات المياه ومحطات الصرف الصحي لتنفيذ مناقصة أعمال تشغيل وصيانة محطة رفع الصرف الصحي رقم "4" وخطي الطرد قطر 1000 مم بمدينة الشروق إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح مقاولى التشييد والبناء، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز المدينة، بحيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 40 ألف جنيهًا، ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، مشيرًا إلى أن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الرابعة لأعمال صيانة وتشغيل محطات شبكات المياه والصرف الصحي والنحلية والرفع والمعالجة.وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، لافتًا أن تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.