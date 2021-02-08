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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس «الأركان السوداني» يشيد بدور الجيش في حماية أراضي الدولة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:05 م
الفريق الركن منور
الفريق الركن منور عثمان منور
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أشاد نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة في القوات المسلحة السودانية، الفريق الركن منور عثمان منور، بالدور المتعاظم للقوات المسلحة في حماية الأرض والعرض ومكتسبات الأمة، وبالتضحيات الكبرى التي تقدمها وانتشارها داخل الأراضي السودانية لحماية حدود البلاد الشرقية.

وترحم الفريق الركن منور، خلال مخاطبته اليوم الإثنين، عروض طوابير حرس الشرف العسكرية، التي نظمتها قيادة الحرس الجمهوري في القصر الجمهوري بالخرطوم، بحضور الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، واللواء الركن خالد يوسف قائد الحرس الجمهوري وقادة القوات المسلحة- على أرواح شهداء الواجب والوطن من القوات المسلحة، متمنيًا الشفاء للجرحى وأن يرد الأسرى والمفقودون منهم.

وقال الفريق الركن منور: إن العروض المقدمة أكدت الأداء المنضبط والمحترف والمتميز لقوات الحرس الجمهوري وقدرتها على التحديث والمواكبة والتطور خلال الحقب المتلاحقة.

وأكد التزام القيادة العليا للقوات المسلحة بتقديم الدعم والرعاية لكل الخطط والبرامج التي تؤدي إلى ترقية وتجويد الأداء للقوات المسلحة ومن بينها قوات الحرس الجمهوري، التي تشكل التقليد التاريخي لأحد أشكال الحفاوة والترحيب وإظهار هيبة الدولة وإعطاء رسالة قوية للزائرين الرسميين عن الأداء المهني والإداري المتميز للقوات المسلحة.

من جانبه قال اللواء الركن خالد يوسف قائد الحرس الجمهوري بالسودان، إن برنامج فعاليات عروض طوابير حرس الشرف العسكرية، الذي جاء تحت شعار "ترقية الأداء لمزيد من العطاء"، يأتي تماشيًا مع المتغيرات في تنظيمات القوات المسلحة، وفي إطار سعي القيادة للتطوير والتحديث ورفع مستوى القدرات في كل وحداتها.

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