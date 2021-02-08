محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاإنين، بزيارة مفاجئة، إلى منطقة عمر أفندى، ومحيط قصر الثقافة بمدينة دمياط.ووجهت تعليماتها إلى حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا.كما شددت أيضًا على منع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة، مؤكدة أن هذه الصورة لا تليق بمكانة قصر الثقافة ولا بأهمية ذلك الشارع الحيوى.وأكدت الدكتورة منال عوض على المتابعة الدورية لهذه الأعمال وتحقيق الانضباط بالشارع، لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وملاحقة المخالفين.