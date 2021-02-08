بالأرقام.. كيف حققت مصر نموًا اقتصاديًا خلال أزمة كورونا؟

تعتبر مصر إحدى الدول التي استطاعت الخروج من ذروة أزمة فيروس كورونا بأقل خسائر اقتصادية، بالرغم من أن حالة الإغلاق العام التي لجأت إليها مصر والكثير من دول العالم إلى جانب فترات الحظر الطويلة سببت خسائر ضخمة للدول.لكن المؤشرات والأرقام الحالية تؤكد أن مصر استطاعت إدارة الأزمة بما يحافظ على حياة المواطنين وفي نفس الوقت التقليل من الخسائر الاقتصادية، ومحاولة تحقيق نمو ولو طفيف خلال العام 2020 والاستعداد الجيد لتعافي الاقتصاد خلال العام الحالي.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن الدكتور محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بالموجب خلال الفترة الماضية، وأن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموًا أعلى من العام الماضي.وأكد أن أن معدل النمو زاد العام الماضي وكذلك هذا العام، بينما تراجعت الاستثمارات الإقليمية، وتراجعت التجارة العالمية، مضيفًا أن موجات وباء كورونا تنتهي بالتأثير على الأسواق، ولابد من تدارك تداعيات الأزمة، ولكن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.فما هي معدلات ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019 – 2020 وأيضًا التوقعات للعام المالي 2020 – 2021 الجاري؟، ترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي من خلال الأرقام والبيانات الرسمية للحكومة والمجموعة الاقتصادية.في البداية، ففي إحصاء صدر عن مجلس الوزراء خلال آواخر عام 2020، فإن مصر حققت معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا، إذ بلغ بموجب بيانات المجلس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019 2020.حدث ذلك رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وبحسب الإحصاء فقد استطاعت مصر خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 20162017 لـ88% بنهاية يونيو 2020.ليس ذلك فحسب بل حقق الاقتصاد المصري لأول مرة منذ ثلاث سنوات، فائض أولي 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب بحسب الإحصاء.وقدّرت وزارة التخطيط في إحصاء لها صدر خلال مطلع العام الحالي، معدل النمو الإيجابي للاقتصاد المصري بنحو 0.7% خلال النصف الثاني من العام 2020، وذلك مقابل نمو 5.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبموجب الإحصاء فإنه كان متوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.وعلى صعيد مؤشر التضخم، فقد سجلت مصر في النصف الأول من عام 2020 نسبة 2.5 وهي من أفضل المعدلات التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، مقابل 8.1 في النصف الأول من عام 2019، و11.6% عام 2018 و32.1% خلال عام 2017، و9.5% عام 2016.بينما النصف الثاني من 2020 أي بعد شهري يونيو ويوليو (انتهاء ذروة كورونا) سجل التضخم نسبة 5.9% مقارنة بنسبة 13% خلال النصف الثاني من عام 2019، و13.1% في عام 2018، و31.5% في عام 2017، و10.3% في عام 2016، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.أما التوقعات المبشرة بتعافي الاقتصاد وتحقيقه نموا إيجابيا خلال العام المالي الجاري، فعلى رأسها توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلًا يصل إلى 5.8%، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن الاقتصاد المصري هو الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في 2020.كما توقعت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الخاص الآفاق الاقتصادية العالمية لذلك العام، بأن الاقتصاد المصري سوف ينمو بنسبة 4%، ومن أهم التوقعات، كان تقرير توقع المؤسسة البحثية الإسبانية "فوكاس إيكونوميكس" الذي توقعت فيه نمو بنسبة 3.7% خلال العام المالي 2021.