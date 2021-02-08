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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

638 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:29 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الإثنين، تسجيل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المنظمة -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 164 ألفا و575 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 5 آلاف و997 حالة وفاة، وكان متوسط أعمار المتوفين 79 عاما.

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