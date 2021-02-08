638 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الإثنين، تسجيل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المنظمة -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 164 ألفا و575 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 5 آلاف و997 حالة وفاة، وكان متوسط أعمار المتوفين 79 عاما.