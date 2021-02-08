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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

307 وفيات و8 آلاف إصابة بكورونا فى إيطاليا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:23 م
كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 307 حالات وفاة و7 آلاف و970 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 91 ألفا و580 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة على مدى نفس الفترة مليونين و644 ألفا و709 حالات.

ويأتي انخفاض الإصابات المسجلة، اليوم، عن تلك المسجلة بالأمس (11 ألفا و641 إصابة)، بسبب انخفاض عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت خلال اليوم الأخير (144 ألفا و270 اختبارا)، مقارنة بالتي أُجريت أمس (206 آلاف و789 اختبارا).

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