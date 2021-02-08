اجتماع لتفعيل دور التعليم المجتمعي في تطبيق «حياة كريمة» بدمياط

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا لتفعيل دور التعليم المجتمعي في تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق طفرة تنموية ومجتمعية بقرى محافظة دمياط والتي توليها الحكومة أهمية قصوى ويشرف على تنفيذها محافظ دمياط.وخلال الاجتماع أكد "عثمان" على الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة في فترة مهمة من تاريخ البلاد، حيث تنتقل فيها خطط التنمية البشرية إلى مرحلة مستقبلية تتطلب فيها كوادر بشرية تتميز بالقدرة على الابتكار والإبداع وإثبات الذات والمقدرة على المنافسة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإحداث نقلة نوعية في التعليم بشكل عام والتعليم المجتمعي بشكل خاص.يذكر أن مدارس التعليم المجتمعي هي فكرة عملية تساهم في تعليم الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية بشكل سهل عن طرق تقريب المسافات وإتاحة الفرص لهم للتعلم.جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بحصر طلاب المدارس المتسربين من مختلف المراحل التعليمية وفتح فصول للتعليم المجتمعي لإعداد جيل من الشباب قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة والانتماء وتنمية قدراتهم على الإبداع والابتكار.