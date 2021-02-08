بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

أعلنت لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية، اليوم الإثنين، القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بالجائزة لعام 2021، على أن تعلن اسم الفائز في ديسمبر من كل عام بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأديب الراحل.وتضمنت القائمة القصيرة 6 روايات من بين 270 وهى: "كحل وحبهان" لعمر طاهر، "في مدن الغيار" أمل رضوان، "حجر بيت خلاف" لمحمد إبراهيم، "اختفاء السيد لا أحد" لأحمد الطيباوي، "حي الدهشة" لمي حسن، و"حصن الزيدي" للغربي عمران.تتكون لجنة التحكيم لجائزة نجيب محفوظ للأدب لهذا العام من شيرين أبوالنجا (رئيس اللجنة)، الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، همفري ديفيز مترجم حائز على جوائز في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، ثائر ديب، مترجم وكاتب وناقد أدبي، سماح سليم، مترجمة وأستاذة مشاركة في قسم الآداب في اللغات الإفريقية والشرق الأوسط وجنوب آسيا بجامعة روتجرز في الولايات المتحدة، وهبة شريف كاتبة وناقدة أدبية متخصصة في الدراسات الثقافية.