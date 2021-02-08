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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:37 م
رجاء النقاش
رجاء النقاش
ايهاب مصطفى
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كان لرجاء النقاش عدد من المعارك، أهمها معركته مع يوسف السباعي وقد سرد النقاش معركته مع السباعي على صفحات جريدة العربي، وفيها حكى النقاش تفاصيل تلك المعركة.

قال النقاش: "معركتي مع السباعي معركة عجيبة، ذلك لأنني لم أكتب حرفًا واحدًا ضد أدب يوسف السباعي، بل التزمت الصمت بالنسبة لأدبه وكنت أعرف السباعي معرفة شخصية بحكم عملي في الصحافة واشتغالي بالنقد".

ويتابع النقاش: "كان للسباعي جمهور كبير وواسع وأظن أن هذا الجمهور لا يزال موجودًا ورواياته من الروايات الممتعة التي يقرأها الإنسان بسهولة، ولكن مشكلتي مع أدب يوسف السباعي أنني لم أجد فيه ما يغريني لدراسته، لأنني لم أجد فيه جوانب فكرية من النوع الذي يجذبني إليه، وعلى عكسه وجدت مثلًا في أدب نجيب محفوظ ما يجذبني وأجد مادة للحديث عنها وقد وصل إعجابي بنجيب إلى حد الفتنة بأدبه لأنني كنت أجد الكثير مما يمكنني قوله".

وواصل: "السباعي شعر بالغيظ الشديد من هذا الصمت، وأحس أنه موقف ضده وضد أدبه، فحاربني حربًا لا هوادة فيها، ورغم جميع محاولاتي للتخفيف من غضبه ضدي فإنني لم أنجح في ذلك، ووصل به الأمر عام 1976 أن يذهب إلى الرئيس الراحل أنور السادات معترضًا على اختيار أستاذتي العظيمة أمينة السعيد لي كرئيس لتحرير مجلة الهلال، وقال السباعي للسادات: إذا حدث ذلك وتم تعييني رئيسًا لتحرير الهلال فإنه– أي السباعي- سوف يستقيل من كل مناصبه، وكان السباعي من أقرب الشخصيات للرئيس السادات، وكان يشغل حينها منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في جريدة الأهرام، وكان السادات يحبه جدًا، ويعتبره من أركان نظامه، وطبعًا لم يقبل السادات أن يستقيل السباعي بسبب شخص مثلي مشكوك فيه من جانب السادات.

يستطرد: "وهنا طلب السادات من أمينة السعيد إلغاء قرار تعييني رئيسًا للهلال، بناءً على رغبة يوسف السباعي، والأعجب من ذلك أن السباعي قاطع أمينة السعيد وخاصمها خصومة شخصية كاملة حتى نهاية حياته وكان يمنع نشر اسمها في أي خبر بجريدة الأهرام عقابًا لها على التفكير في إسناد رئاسة تحرير مجلة الهلال لي".

وأكمل: "أدهشني هذا العنف الشديد والتصعيد غير المعهود من جانب السباعي، خاصة أنها كانت معركة من طرف واحد، لم أكتب ضده حرفًا واحدًا فيما كنت أولي الكتابة عن نجيب محفوظ الاهتمام الأكبر، ولم أكن أضع في حسابي أن هناك منافسة بين السباعي ومحفوظ".

وفي الأخير يقول النقاش: "كان السباعي له نفوذ قوي وأنا كاتب صحفي عادي لا نفوذ ولا قوة وبذلك فالمعركة غير متكافئة، وبسبب موقفه مني قررت البحث عن فرصة للعمل خارج مصر، وعندما أتيحت الفرصة وسافرت بقيت هناك ثماني سنوات في قطر، ولم أعد إلى مصر نهائيًا إلا في عهد مبارك".

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